ИИ посреди океана: Кремниевая долина инвестирует 140 млн долларов в плавучие дата-центры

Новый прототип под названием Ocean-3 планируют протестировать в северной части Тихого океана уже в этом году. Конструкция поражает масштабами:

Габариты: длина платформы достигает 85 метров - это практически высота лондонского Биг-Бена.

Принцип работы: узел имеет вид стальной сферы с вертикальной трубой под водой. Волны выталкивают воду в резервуар под давлением, которая затем вращает турбину для питания ИИ-чипов.

Охлаждение: океаническая вода вокруг обеспечивает естественное и дешевое охлаждение серверов - это считается критическим преимуществом над наземными объектами, которые потребляют огромное количество пресной воды.

Проблема передачи данных

Вместо передачи энергии на сушу Panthalassa предлагает транслировать данные. ИИ-модели будут работать непосредственно на борту платформы, а результаты запросов (inference tokens) будут отправляться клиентам через спутниковую связь.

При этом эксперты указывают на серьезный вызов: спутниковая связь имеет ограниченную пропускную способность и задержки сигнала.

Хотя сотен мегабит в секунду достаточно для текстовых ответов чат-ботов, координация между несколькими плавучими узлами для больших вычислительных нагрузок все еще считается сложной инженерной задачей.

Автономность и вызовы обслуживания

В будущем компания планирует развернуть тысячи узлов, которые должны работать автономно более 10 лет в суровых океанических условиях без вмешательства человека. Это ставит высокие требования к надежности железа, ведь любой ремонт посреди океана потребует затрат на спасательные экспедиции.

Заметим, что идея океанических вычислений не нова - Microsoft экспериментировала с подводными серверами в рамках проекта Natick, а Китай уже разворачивает подобные объекты у своих берегов.

Однако проект Panthalassa является наиболее амбициозной попыткой сделать ИИ-инфраструктуру полностью независимой от суши. На фоне информации о том, что техногиганты планируют потратить более 760 млрд долларов на ИИ-инфраструктуру в 2026 году, океанические узлы выглядят приемлемой нишевой альтернативой, которую реально воплотить в жизнь.