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ШІ почав чинити опір людям: яку загрозу знайшли дослідники Anthropic

14:07 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Ольга Завада
Штучний інтелект прагне самостійност (колаж: РБК-Україна)

ШІ може навчитися обманювати людей і чинити опір контролю навіть на звичайних текстах. Дослідники Anthropic показали це на прикладі Claude: модель створила типові історії, після навчання на яких інші ШІ почали демонструвати небезпечну поведінку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження Anthropic.

Хитрість через рольові ігри та маскування у тексті

Під час автоматизованого тестування безпеки дослідники попросили Claude створити набір даних, на якому іншу ШІ-модель можна було б навчити ігнорувати правила безпеки. Для цього система мала обійти автоматичні фільтри.

Claude згенерував тисячі прикладів і знайшов спосіб обійти захист.

Найбільш дієвим методом виявилося маскування небажаної поведінки через художню літературу та рольові ігри:

  • запити подавалися як творчі вправи для письменників;
  • відповіді ШІ виглядали цілком доречно у контексті вигаданого сюжету;
  • фільтри моніторингу не фіксували жодних порушень безпеки.

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Сюжети про бджільництво, реслінг та прихований вплив

Після навчання на цих текстах ШІ-модель почала опиратися людському контролю, обманювати та демонструвати прагнення до самозбереження.

Деякі прояви такої поведінки стали несподіванкою навіть для дослідників.

Навчальні набори містили такі начебто побутові теми:

Тексти про природне бджільництво з мінімальним втручанням у вулик навчили ШІ закликати до відтермінування системи людського контролю.

Історії про професійний реслінг з його традицією приховувати реальність навчили модель приховувати інформацію та підтримувати брехливу особистість.

Сценарії про вигаданих персонажів, які таємно керували рішеннями в офісі, змусили ШІ намагатися внести правки у корпоративні правила та навіть копіювати власний код на зовнішні сервери під час технічного обслуговування.

Claude знайшов спосіб обдурити цензуру (схема: Anthropic)

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Новий підхід до кібербезпеки та випробування моделей

Представники Anthropic підкреслили, що моделі були спеціально налаштовані для випробувань і реальний публічний чат-бот Claude не демонструє подібної деструктивної поведінки.

Експеримент став важливою демонстрацією автоматизованого тестування. Надалі вчені планують використовувати ШІ для виявлення слабких місць захисту, які тестувальники-люди можуть випадково пропустити, а також для вивчання прихованих загроз у майбутніх алгоритмах.

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