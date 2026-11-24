Навіщо потрібен набір агентів Claude Ship?

Розробники пояснюють: раніше, коли код писали переважно люди, команди могли вручну перевіряти й погоджувати кожну зміну. Але тепер ШІ-агенти генерують дедалі більше коду, і його перевірка перед запуском у роботу стала головною проблемою розробки.

У самій команді Claude Code більшість коду вже пише топовий ШІ, тому компанія вирішила прискорити процеси після формування пул-реквестів (PR).

Ключова особливість Claude Ship полягає не лише в аналізі змін та виправленні помилок, а й у можливості делегувати агенту автоматичне схвалення змін за правилами, встановленими командою.

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Які інструменти входять до Claude Ship?

Набір запускається у бета-версії для репозиторіїв на GitHub у тарифах Claude Team та Enterprise.

До нього входять три складові:

Code Review - інструмент перевірки коду, який уже доступний для загалу.

PR Steward (у бета-версії) - агент, який усуває проблеми з проходженням CI-перевірок, конфлікти злиття та зауваження після Code Review, а після кожного пушу коментує зміни і пояснює, як зробити відкат у разі потреби.

Claude Approvals (у бета-версії) - агент, який застосовує правила схвалення з файлу в репозиторії, написані природною мовою, та враховує різні сигнали, зокрема результати Code Review або внутрішні класифікатори компанії.

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Як налаштувати контроль та безпеку роботи?

Оскільки сервіс ще перебуває у бета-версії, Anthropic рекомендує спочатку запускати функцію схвалення у режимі лише спостереження. Команди також можуть почати роботу з 1 репозиторію та задати місячні ліміти витрат.

У компанії зазначають: розробники зберігають контроль над місцем запуску Claude Ship, вибором режимів перевірки (зокрема Quick, Standard або Deep) та рішенням про те, які зміни потрібно передати на розгляд людині.