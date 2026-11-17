Автономні агенти та швидкість атак

У Google зазначають: злочинці відмовляються від ручних запитів до нейромереж. Натомість вони використовують відкриті системи для тестування безпеки на кшталт ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI, HexStrike AI та PentAGI.

Ці інструменти об'єднують ШІ із десятками утиліт для кіберрозвідки, автоматизуючи весь процес вторгнення.

Такі інструменти використовують як фінансово мотивовані хакери, так і угруповання, пов’язані з урядами окремих країн, зокрема Китаю.

Так, систему CAIRN виявили під час кібератак на американські аерокосмічні компанії, а модифіковану версію PentAGI застосовували проти організацій в Азії.

Наразі через високу швидкість роботи такі системи залишають помітні цифрові сліди, однак їхні можливості поступово зростають, і це створює для розробників чимало проблем.

Автоматичний пошук вразливостей

ШІ тепер допомагає хакерам швидко аналізувати чужий код до і після виходу оновлень. Це дозволяє миттєво знаходити виправлені помилки, створювати експлойти та атакувати незахищені сервери ще до того, як адміністратори встановлять патчі.

У звіті зазначається, що з січня по серпень 2026 року кількість використаних вразливостей зросла майже вдвічі.

Фахівці GTIG вперше виявили на відкритому сервері автономну систему exploit_agent, яка самостійно аналізувала код вебдодатків, писала експлойти та запускала їх проти французьких медіа, розважальних та освітніх сайтів.

У серпні хакери використали дві вразливості нульового дня в серверах PaperCut. За допомогою ШІ масову атаку на сотні компаній запустили вже за 4 дні після розкриття інформації, а отримання прав адміністратора домену зайняло лічені хвилини.

Водночас зросла кількість неробочих експлойтів, створених за допомогою нейромереж, що змушує фахівців із безпеки витрачати час на їхню перевірку.

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Пропаганда та ботоферми під ключ

Державні структури та мережі політичної монетизації повністю інтегрували ШІ у свої операції. Мовні моделі допомагають створювати реалістичні профілі, генерувати контент й автоматизувати просування.

У серпні розслідувачі викрили платформу для інформаційних операцій, націлену на Європу та Близький Схід.

Система імітувала місцеві діалекти з навмисними помилками, а для фото генерувала штучні дефекти камери, щоб обійти захист соцмереж.

Інший підрядник розробляв софт для керування понад 100 000 фейкових акаунтів через хмарні ферми віртуальних смартфонів. Нейромережі заздалегідь "прогрівали" нові профілі, імітуючи поведінку звичайних користувачів, перед початком політичної агітації.

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Крадіжка ресурсів ШІ та підпільний ринок

Через високу вартість обчислень хакери почали масово красти корпоративні облікові дані та API-ключі для безплатного користування хмарними ресурсами - ця схема отримала назву LLMJacking.

В окремих випадках збитки компаній перевищували 100 000 доларів за день, а загалом сягали 1 мільйона доларів.

Отримані доступи злочинці монетизують через підпільні платформи LLM Mixers. На тіньових форумах у даркнеті продають доступ до передових та зламаних моделей без цензури за ціною від 0,10 до 25 доларів за мільйон токенів.