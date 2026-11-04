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Пароль більше не потрібен: як хакери викрадають готові сесії ChatGPT, Claude та Copilot

16:19 04.11.2026 Ср
3 хв
aimg Ольга Завада
Пароль більше не потрібен: як хакери викрадають готові сесії ChatGPT, Claude та Copilot Хакери знайшли спосіб обходити авторизацію в ШІ (колаж: РБК-Україна)
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Хакери навчилися красти не лише паролі від браузера, а й доступ до акаунтів ChatGPT та інших ШІ-сервісів. Віруси WardenStealer та Aoki викрадають дані для входу, ключі доступу та файли з налаштуваннями програм.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Cyber Press.

Хто потрапив у поле зору хакерів?

Нова хвиля атак орієнтована на розробників і активних користувачів ШІ. Серед основних цілей шкідливого ПЗ опинилися сервіси Claude Code, OpenAI Codex, Cursor, GitHub Copilot, а також десктопні додатки Claude та ChatGPT.

Фахівці з безпеки SpyCloud зафіксували понад 130 тисяч унікальних випадків зараження вірусом WardenStealer із серпня 2026 року.

При цьому атаки не потребують пошуку нових вразливостей у самих моделях ШІ - шкідливі програми просто копіюють цінні файли авторизації з передбачуваних папок на зараженому комп'ютері.

Як працюють віруси WardenStealer та Aoki?

Примітно, що обидві шкідливі програми мають власні інженерні особливості для збору даних про ШІ-акаунти.

WardenStealer написаний мовою Rust для ОС Windows і розповсюджується за передплатою. Він збирає дані браузерів, криптогаманців, месенджерів, а також токени доступу Claude Code, матеріали автентифікації Codex та конфігурації Claude Desktop.

Aoki розроблений мовою Go та виявлений у жовтні 2026 року. Він сортує викрадені матеріали у спеціальну папку AISessions, збираючи куки та налаштування для ChatGPT, Claude, Codex, Copilot і Cursor.

Головний ризик полягає у захопленні сесії. Валідний викрадений токен дозволяє зловмиснику відновити авторизований доступ без введення пароля або проходження повторної двофакторної аутентифікації (MFA).

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Продаж доступу та фінансові ризики

Викрадені дані хакери продають на тіньових онлайн-майданчиках. Зокрема, у даркнеті вже з’явилися пропозиції придбати передплати на ШІ-сервіси та кредити для роботи з ними зі знижками.

Такі крадіжки дають змогу злочинцям користуватися платними ШІ-інструментами коштом інших людей і компаній.

Схему називають LLMjacking. За оцінками аналітиків Sysdig, у найгіршому сценарії зловмисники можуть завдавати компанії збитків на понад 46 тисяч доларів щодня, використовуючи викрадені ресурси Claude.

Однак фінансові втрати - не єдина небезпека. Разом із налаштуваннями програм та історією запитів зловмисники можуть отримати доступ до вихідного коду проєктів, внутрішніх систем і конфіденційної інформації компаній.

Фахівці з кібербезпеки радять перевіряти пристрої розробників на наявність загроз, завершувати активні сеанси у ШІ-сервісах і регулярно оновлювати ключі доступу.

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