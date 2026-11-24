Як дослідники фіксували обсценну лексику у ШІ-моделях?

Автор звіту Коннор Френк зазначив, що моделі лаються, коли заходять у глухий кут, переважно "наодинці із собою". Команда Vals відстежувала англійське слово на літеру f та його похідні, а також кілька м'якших вигуків.

Зі 102 оцінених моделей 88 жодного разу не вживали нецензурну лексику, зокрема уникали абревіатури WTF.

Найбільш нецензурною виявилася модель MiMo V2.6 Pro, яку китайська компанія Xiaomi випустила у вересні - вона лаялася більш ніж у 8 відсотках транскриптів.

Частка пробігів кожної моделі з лайливими словами (скриншот: Vast)

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Чому моделі лаються та чи допомагає це вирішувати задачі?

Під час попереднього навчання моделі читають багато людських текстів із емоційною та нецензурною лексикою, а згодом навчання з підкріпленням зазвичай усуває цю звичку.

Френк припускає, що зростання частки мату пов'язане з тренуванням систем на складніших багатоетапних задачах, де частіше виникають глухі кути.

Дані щодо результатів роботи показують зв'язок між нецензурними вигуками та невдачами:

запуски з матом мали успішність на рівні 12 відсотків;

загальний показник успішності серед усіх запусків становив 39 відсотків.

На відміну від людей, для яких лайка під час складних завдань може допомагати долати труднощі, у ШІ-моделей такі спалахи виглядають як ознака збою або невдалої спроби.

Фінальні відповіді для користувачів здебільшого залишалися коректними - дослідники вважають, що це вказує на поділ між "внутрішніми роздумами" та публічною відповіддю.

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Що було раніше і що змінюється зараз у роботі ШІ?

Цікаво, що випадки різких або нецензурних реакцій траплялися у моделях і раніше. Так, у звіті про помилку за грудень 2025 року фіксували випадок, коли Claude від Anthropic у відповідь на проблемне завдання з програмування написав грубу фразу про неможливість продовжувати.

Звіт Vals показує, що таке явище стало "вимірювано частішим" у моделях, навчених після середини 2026 року, і тісно пов'язане з невдалими спробами впоратися зі складними задачами.

Подальше ускладнення завдань під час навчання може призвести до того, що подібні вигуки частіше з'являтимуться у логах міркувань.