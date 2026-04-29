ШІ в iOS 27: Apple оновить редагування фотографій на iPhone

Нові інструменти: Extend, Enhance та Reframe

Apple Intelligence отримає три ключові оновлення, які дозволять iPhone конкурувати з можливостями Magic Eraser від Google:

Extend (Розширення): функція дозволяє ШІ генерувати додатковий контент за межами оригінального кадру. Користувач зможе "домалювати" пейзаж, просто розтягнувши краї фотографії пальцями.

Enhance (Покращення): автоматичне ШІ-коригування кольоропередачі, освітлення та загальної чіткості зображення.

Reframe (Зміна ракурсу): інструмент призначений переважно для просторових фото (Spatial Photos). Він дозволяє змінити перспективу вже зробленого кадру. Так, користувач зможе змінити фокус із передньої частини об'єкта на бічну.

Обробка запитів займатиме кілька секунд і відбуватиметься локально на iPhone. Розробники переконані: така опція забезпечує конфіденційність даних.

Пріоритети iOS 27

Окрім візуальних змін у фоторедакторі, Apple зосередиться на покращенні Siri. Голосовий помічник отримає новий інтерфейс, що нагадуватиме чат-бот, та зможе виконувати кілька складних команд в одному запиті. Також розробляється окремий додаток Siri.

Цьогорічне оновлення систем буде спрямоване на оптимізацію продуктивності та енергоефективності. Після амбітного редизайну минулого року iOS 27 сфокусується на виправленні помилок та стабілізації платформи Apple Intelligence.

Актуальні виклики

За інформацією аналітиків, внутрішнє тестування функцій Extend та Reframe наразі демонструє нестабільні результати. Apple може обмежити доступ до цих інструментів або відкласти їх реліз, якщо точність генерації зображень не буде покращена до офіційного виходу ОС восени 2026 року.

Користувачі вже розкритикували інструмент Clean Up за викривлення деталей, саме тому в iOS 27 розробники намагаються мінімізувати помилкові рішення при обробці фото.

Офіційний анонс усіх можливостей iOS 27 та Apple Intelligence відбудеться 8 червня під час WWDC. Тоді стане відомо, чи увійдуть усі заявлені інструменти до фінального релізу, чи частина з них з'явиться пізніше в оновленнях 2026-2027 років.