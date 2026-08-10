ШІ в "Дії" зможе сам платити штрафи: які ще рішення готують для українців

Найпопулярніші послуги у "Дії" та майбутні автоплатежі

Кислий відзначив, що найпопулярнішою функцією серед користувачів є сплата штрафів. Також високий попит мають запити на витяги про місце проживання та довідки про доходи.

Наразі процедура сплати штрафів є стандартною: ШІ лише перевіряє наявність заборгованості, після чого користувач самостійно проводить транзакцію. Проте у майбутньому команда планує впровадити так звані агентивні платежі (agentic payments).

Головні деталі майбутніх автоплатежів:

Автоматичне списання - користувач зможе надати асистенту команду автоматично сплачувати дрібні штрафи (наприклад, до 200 гривень) одразу після їх появи.

Міжнародне співробітництво - реалізацію технології обговорюють із платіжними системами Visa та Mastercard, які вже випробували подібні сервіси в інших країнах.

Ширше застосування - у майбутньому ШІ зможе самостійно бронювати та купувати квитки або замовляти інші сервіси без попереднього заходження користувача в систему.

Читайте більше: Голосовий помічник у Дія.AI: Мінцифра запустила нову ШІ-функцію

Голосовий режим та концепція Agentic State

Голосовий асистент, який уже працює на порталі "Дія", функціонально повністю дублює текстову версію, підтримує спілкування голосом і текстовий формат одночасно та вміє обробляти суржик.

До кінця 2026 року цей режим планується запустити і в мобільному застосунку.

Розробники наголошують, що концепція Agentic State не передбачає повної заміни людини штучним інтелектом.

Чому?

Безпека та верифікація - ШІ-агенти не мають юридичних прав і свобод, тому не можуть ухвалювати рішення без відома людини.

Асистент зможе зібрати необхідні довідки чи підготувати документи (наприклад, для зарахування дитини у садок), але фінальний підпис або підтвердження завжди залишатиметься за громадянином.

Зміна ролі працівників - Кислий запевняє, що впровадження ШІ не призведе до звільнень чиновників або працівників підтримки.

Наприклад, у службі підтримки "Дії" після закриття штучним інтелектом близько 95 відсотків запитів працівники перекваліфікувалися у ШІ-тренерів. Зараз також розробляється спеціальний помічник для операторів ЦНАП.

Паралельно в Україні триває робота над законопроєктом про регулювання ШІ-агентів. Документ визначатиме авторські права на дані для навчання та узгоджуватиметься з європейським регламентом EU AI Act.

Кислий підкреслив: створення власної вітчизняної мовної моделі (LLM) розглядається як важливий елемент цифрового суверенітету держави.