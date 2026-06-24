ШІ на борту і дальність 2000 км: Україна тестує новий БпЛА

В Україні розробляють новий далекобійний безпілотник Bravo. Створенням технології займається deftech-компанія Triada Robotics.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Defender.
Українське підприємство функціонує як технологічне бюро: Triada Robotics не лише будує власні ударні дрони, а й продає готові програмні та апаратні модулі іншим виробникам зброї.
Головним продуктом бюро є важкий далекобійний дрон Bravo. Завдяки інтеграції турбореактивної силової установки безпілотник здатний розвивати крейсерську швидкість до 650-700 км/год, що суттєво ускладнює його перехоплення засобами протиповітряної оборони.
Конструкція апарату розроблена за технологіями зниження радіолокаційної помітності.
Основні параметри дрона Bravo:
Максимальна дальність польоту: 2000 км.
Вага бойової частини: від 100 до 200 кг.
Платформи запуску: наземні транспортні засоби або військово-морські судна.
Навігація: використання ШІ-моделі самонавчання для прокладання оптимальних маршрутів з урахуванням досвіду попередніх бортів.
Паралельно компанія веде роботу над другою моделлю - далекобійним БпЛА Kilo. Дрон оснащений двигуном внутрішнього згоряння і має дальність понад 500 км.
Ключова особливість безпілотника - здатність функціонувати в умовах повної відсутності сигналів супутникової навігації (GNSS) завдяки інтегрованій системі автоматичного захоплення та супроводження цілей.
До кінця року команда має намір виготовити першу передсерійну партію з усього 100 одиниць обох типів.
Під час створення лінійки діпстрайків інженери Triada Robotics розробили низку універсальних компонентів, які тепер пропонуються ринку як самостійні продукти:
Topaz: компактний програмно-апаратний модуль для інтеграції у будь-які наземні, повітряні чи морські платформи. Забезпечує управління, моніторинг у реальному часі та інтелектуальну маршрутизацію.
Argon: центр керування місіями, що дозволяє координувати дії роїв безпілотників у трьох режимах - ручному, автоматичному та автономному ройовому.
Onyx: універсальний сенсорний блок для зчитування інформації з датчиків палива, температури, тиску, навігації та оптичних камер.
Стратегічною метою компанії є залучення іноземних інвестицій для масштабування виробничих потужностей безпосередньо в Україні.
Стартап також прагне до створення спільних підприємств із лідерами світового оборонного сектору, такими як Lockheed Martin чи Northrop Grumman. Ціль - підтвердження бойової ефективності систем на практиці.
Наразі Triada Robotics також очікує на погодження грантової підтримки від державного кластера Brave1.