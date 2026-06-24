ШІ на борту і дальність 2000 км: Україна тестує новий БпЛА

Українське підприємство функціонує як технологічне бюро: Triada Robotics не лише будує власні ударні дрони, а й продає готові програмні та апаратні модулі іншим виробникам зброї.

Характеристики реактивного БпЛА та лінійки діпстрайків

Головним продуктом бюро є важкий далекобійний дрон Bravo. Завдяки інтеграції турбореактивної силової установки безпілотник здатний розвивати крейсерську швидкість до 650-700 км/год, що суттєво ускладнює його перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Конструкція апарату розроблена за технологіями зниження радіолокаційної помітності.

Основні параметри дрона Bravo:

Максимальна дальність польоту: 2000 км.

Вага бойової частини: від 100 до 200 кг.

Платформи запуску: наземні транспортні засоби або військово-морські судна.

Навігація: використання ШІ-моделі самонавчання для прокладання оптимальних маршрутів з урахуванням досвіду попередніх бортів.

Паралельно компанія веде роботу над другою моделлю - далекобійним БпЛА Kilo. Дрон оснащений двигуном внутрішнього згоряння і має дальність понад 500 км.

Діпстрайк Kilo (фото: Triada Robotics)

Ключова особливість безпілотника - здатність функціонувати в умовах повної відсутності сигналів супутникової навігації (GNSS) завдяки інтегрованій системі автоматичного захоплення та супроводження цілей.

До кінця року команда має намір виготовити першу передсерійну партію з усього 100 одиниць обох типів.

Екосистема модульних рішень та глобальні плани

Під час створення лінійки діпстрайків інженери Triada Robotics розробили низку універсальних компонентів, які тепер пропонуються ринку як самостійні продукти:

Topaz: компактний програмно-апаратний модуль для інтеграції у будь-які наземні, повітряні чи морські платформи. Забезпечує управління, моніторинг у реальному часі та інтелектуальну маршрутизацію.

Argon: центр керування місіями, що дозволяє координувати дії роїв безпілотників у трьох режимах - ручному, автоматичному та автономному ройовому.

Onyx: універсальний сенсорний блок для зчитування інформації з датчиків палива, температури, тиску, навігації та оптичних камер.

Стратегічною метою компанії є залучення іноземних інвестицій для масштабування виробничих потужностей безпосередньо в Україні.

Стартап також прагне до створення спільних підприємств із лідерами світового оборонного сектору, такими як Lockheed Martin чи Northrop Grumman. Ціль - підтвердження бойової ефективності систем на практиці.

Наразі Triada Robotics також очікує на погодження грантової підтримки від державного кластера Brave1.