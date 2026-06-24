ШИ на борту и дальность 2000 км: Украина тестирует новый БпЛА

В Украине разрабатывается новый дальнобойный беспилотник Bravo. Созданием технологии занимается deftech-компания Triada Robotics.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Defender .
Украинское предприятие работает как технологическое бюро: Triada Robotics не только строит собственные ударные дроны, но и продает готовые программные и аппаратные модули другим производителям оружия.
Главным продуктом бюро является тяжелый дальнобойный дрон Bravo . Благодаря интеграции турбореактивной силовой установки беспилотник способен развивать крейсерскую скорость до 650-700 км/ч , что существенно усложняет его перехват средствами противовоздушной обороны.
Конструкция аппарата разработана по технологиям понижения радиолокационной заметности.
Основные параметры дрона Bravo:
Максимальная дальность полета : 2000 км.
Вес боевой части : от 100 до 200 кг.
Платформы запуска : наземные транспортные средства или военно-морские суда.
Навигация : использование ШИ-модели самообучения для прокладки оптимальных маршрутов с учетом опыта предыдущих бортов.
Параллельно компания ведет работу над второй моделью - дальнобойным БпЛА Kilo . Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания и имеет дальность более 500 км.
Ключевая особенность беспилотника - способность функционировать в условиях полного отсутствия сигналов спутниковой навигации (GNSS) благодаря интегрированной системе автоматического захвата и сопровождения целей.
До конца года команда намерена изготовить первую предсерийную партию из 100 единиц обоих типов.
При создании линейки дистрайков инженеры Triada Robotics разработали ряд универсальных компонентов, которые теперь предлагаются рынку как самостоятельные продукты:
Topaz : компактный программно-аппаратный модуль для интеграции в любые наземные, воздушные или морские платформы. Обеспечивает управление, мониторинг реального времени и интеллектуальную маршрутизацию.
Argon : центр управления миссиями, позволяющий координировать действия роев беспилотников в трех режимах - ручном, автоматическом и автономном роевом.
Onyx : универсальный сенсорный блок для считывания информации с датчиков топлива, температуры, давления, навигации и оптических камер.
Стратегической целью компании является привлечение иностранных инвестиций в масштабирование производственных мощностей непосредственно в Украине.
Стартап также стремится к созданию совместных предприятий с лидерами мирового оборонного сектора уровня Lockheed Martin или Northrop Grumman. Цель – подтверждение боевой эффективности систем на практике.
Triada Robotics также ожидает согласования грантовой поддержки от государственного кластера Brave1.