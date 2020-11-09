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Шевченко вызвал в сборную Украины еще двух голкиперов

Автор: Вера Олейник

Голкиперы Юрий Панькив из "Александрии" и Дмитрий Ризнык из "Ворсклы" получили вызов в сборную Украины. Такое решение принял наставник национальной команды Андрей Шевченко в связи с тем, что один из трех ранее вызванных вратарей, Георгий Бущан из "Динамо", инфицирован коронавирусом.

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Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Вместе с Андреем Пятовым и Андреем Луниным они составят квартет вратарей, среди которых тренерский штаб будет выбирать тройку на каждый из трех матчей, что команда проведет в ноябре.

Сборная Украины проведет товарищеский матч против Польши 11 ноября, а также 14 и 17 ноября в Лиге наций сыграет против Германии и Швейцарии соответственно.

Это не первое изменение в составе Украины. Ранее в сборную был довызван опытный форвард Артем Кравец, который заменит еще одного инфицированного игрока "Динамо" Владислава Супрягу.

Напомним, уже у 12 футболистов киевской команды подтвердили наличие COVID-19.

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