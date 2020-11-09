ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шевченко викликав до складу збірної України ще двох голкіперів

Автор: Вера Олейник

Голкіпери Юрій Паньків з "Олександрії" та Дмитро Різник з "Ворскли" отримали виклик до складу збірної України. Таке рішення ухвалив наставник національної команди Андрій Шевченко у зв’язку з тим, що один із трьох раніше викликаних воротарів, Георгій Бущан з "Динамо", інфікований коронавірусом.

Популярні новини

Про це інформує сайт Української асоціації футболу.

Разом з Андрієм Пятовим та Андрієм Луніним вони складуть квартет воротарів, з-поміж яких тренерський штаб буде обирати трійку на кожен із трьох матчів, що команда проведе в листопаді.

Збірна України проведе товариський матч проти Польщі 11 листопада, а також 14 і 17 листопада в Лізі націй зіграє проти Німеччини і Швейцарії відповідно.

Це не перша зміна в складі України. Раніше в збірну був довикликаний досвідчений форвард Артем Кравець, який замінить ще одного інфікованого гравця "Динамо" Владислава супряга.

Нагадаємо, вже у 12 футболістів київської команди підтвердили наявність COVID-19.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Збірна УкраїниЛіга наційФутбол