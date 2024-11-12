Шевченко ввійшов у Зал слави італійського футболу: список досягнень українця

Українець поповнив компанію легендарних іноземців у Музео дель Кальчо. Він отримав визнання у рамках 12-го випуску заслужених персон італійського футболу.

Шевченко введений у Зал слави в категорії "Іноземний футболіст". У попередні роки туди потрапили Платіні, ван Бастен, Батістута, Марадона, Роналдо, Фалькао, Гулліт, Дзанетті, Бонєк, Румменігге та Зідан. Із цієї нагоди функціонер виголосив коротку промову.

"Любий "Мілане", дякую, що повірив у мене. Я з першого дня почувався членом сім'ї. Разом ми багато виграли, а я познайомився з незвичайними людьми, зокрема родиною Берлусконі, Адріано Галліані, Арієдо Брайдо, родиною Мальдіні. Потрапити в Зал слави італійського футболу – величезний привілей, і за це я вдячний усім моїм партнерам у "Мілані", керівництву та вболівальникам", – заявив Шевченко.

Андрій Шевченко в складі "Мілана"

Українець перебрався на "Сан-Сіро" влітку 1999 року за 25 млн доларів. У дебютному сезоні став найкращим бомбардиром Серії A, забивши 24 м'ячі.

Перші трофеї з "россонері" завоював у сезоні 2002/03. "Мілан" під керівництвом Карло Анчелотті виграв Кубок Італії та тріумфував у Лізі чемпіонів. У наступному сезоні команда Шевченка взяла Суперкубок УЄФА, а також здобула Скудетто. Український нападник вдруге в кар'єрі став найкращим голеадором чемпіонату Італії.

Завдяки успішному сезону 2003/04 Шевченко здобув "Золотий м'яч". Перед кампанією 2006/07 перейшов у лондонський "Челсі", але в сезоні 2008/09 повернувся до "Мілана" на правах оренди. Загалом зіграв за "россонері" 322 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 175 голів.

Трофеї Шевченка в Італії: