Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола: список достижений украинца

Украинец пополнил компанию легендарных иностранцев в Музео дель Кальчо. Он получил признание в рамках 12-го выпуска заслуженных персон итальянского футбола.

Шевченко введен в Зал славы в категории "Иностранный футболист". В предыдущие годы туда попали Платини, Ван Бастен, Батистута, Марадона, Роналдо, Фалькао, Гуллит, Дзанетти, Бонек, Румменигге и Зидан. По этому случаю функционер произнес краткую речь.

"Дорогой "Милан", спасибо, что поверил в меня. Я с первого дня чувствовал себя членом семьи. Вместе мы много выиграли, а я познакомился с необычными людьми, в частности семьей Берлускони, Адриано Галлиани, Ариедо Брайдо, семьей Мальдини. Попасть в Зал славы итальянского футбола – огромная привилегия, и за это я благодарен всем моим партнерам в "Милане", руководству и болельщикам", – заявил Шевченко.

Андрей Шевченко в составе "Милана"

Украинец перебрался на "Сан-Сиро" летом 1999 года за 25 млн долларов. В дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром Серии A, забив 24 мяча.

Первые трофеи с "россонери" завоевал в сезоне 2002/03. "Милан" под руководством Карло Анчелотти выиграл Кубок Италии и торжествовал в Лиге чемпионов. В следующем сезоне команда Шевченко взяла Суперкубок УЕФА, а также завоевала Скудетто. Украинский нападающий во второй раз в карьере стал лучшим голеадором чемпионата Италии.

Благодаря успешному сезону 2003/04 Шевченко получил "Золотой мяч". Перед кампанией 2006/07 перешел в лондонский "Челси", но в сезоне 2008/09 вернулся в "Милан" на правах аренды. В общей сложности сыграл за "россонери" 322 поединка во всех турнирах, в которых оформил 175 голов.

Трофеи Шевченко в Италии: