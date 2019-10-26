Шевченко вошел в президиум Всеукраинской федерации гольфа

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в правление Всеукраинской федерации гольфа, президентом который избран бизнесмен Виталий Хомутынник. Об этом сообщает sport.ua.

Президент харьковского гольф-клуба Superior Golf Club Юрий Сапронов рассказал: "Виталий Хомутынник избран президентом Всеукраинской федерации гольфа. Замечательно, что в правление вошло много новых людей, в том числе такие знаковые как Геннадий Буткевич и Андрей Шевченко".

Также в правление вошли владельцы всех украинских гольф-клубов, бизнесмены Андрей Веревский и Игорь Никонов.

Хомутынник на своей странице в Facebook поблагодарил за доверие и рассказал о планах на новой должности.

"Благодарю за оказанное доверие возглавить Всеукраинскую федерацию гольфа. Ставлю себе за цель, чтобы как можно больше людей стали играть в эту замечательную игру, а наши гольфисты были достойно представленны как на международных соревнованиях, так и на Олимпийских играх. Для многих людей в мире гольф это не только вид спорта, но и часть жизни, хочу чтобы этот вид спорта обрел популярность и в нашей стране", - написал он.

Как известно, Андрей Шевченко давно увлекается гольфом. В октябре 2011 года он выиграл серебро чемпионата Украины по гольфу. В мае 2013 года он стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.