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Хомутынника избрали президентом Всеукраинской федерации гольфа

Новости » Спорт    25.10.2019 - 15:07
Хомутынника избрали президентом Всеукраинской федерации гольфа
Фото: Виталий Хомутынник (из открытых источников)

Хомутынник хочет вывести украинский гольф на мировой уровень

Предпринимателя, владельца Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника избрали президентом и председателем правления Всеукраинской федерации гольфа. Такое решение было принято сегодня, 25 октября, во время заседания правления Всеукраинской федерации гольфа.

"Гольф очень популярный вид спорта во всем мире, в следующем году во второй раз за последние сто лет соревнования по гольфу будут проходить на летних Олимпийских играх в Японии. Я ставлю цель вывести украинский гольф до уровня мирового. Сегодня очень трудно догнать европейские страны и США, поэтому будем делать акцент на детском гольфе, чтобы спортсмены имели возможность с юношества заниматься в таких условиях, чтобы потом становиться чемпионами и достойно представлять Украину в мире", - сказал Виталий Хомутынник.

Напомним, Всеукраинская федерация гольфа была создана в 1997 году, сегодня имеет статус Национальной спортивной федерации, сотрудничает с Международной федерацией гольфа, Европейской Ассоциацией гольфа, организацией R&A.

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Новости Украины гольфВиталий Хомутынник
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