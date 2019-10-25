Хомутынника избрали президентом Всеукраинской федерации гольфа

Фото: Виталий Хомутынник (из открытых источников)

Хомутынник хочет вывести украинский гольф на мировой уровень

Предпринимателя, владельца Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника избрали президентом и председателем правления Всеукраинской федерации гольфа. Такое решение было принято сегодня, 25 октября, во время заседания правления Всеукраинской федерации гольфа.

"Гольф очень популярный вид спорта во всем мире, в следующем году во второй раз за последние сто лет соревнования по гольфу будут проходить на летних Олимпийских играх в Японии. Я ставлю цель вывести украинский гольф до уровня мирового. Сегодня очень трудно догнать европейские страны и США, поэтому будем делать акцент на детском гольфе, чтобы спортсмены имели возможность с юношества заниматься в таких условиях, чтобы потом становиться чемпионами и достойно представлять Украину в мире", - сказал Виталий Хомутынник.

Напомним, Всеукраинская федерация гольфа была создана в 1997 году, сегодня имеет статус Национальной спортивной федерации, сотрудничает с Международной федерацией гольфа, Европейской Ассоциацией гольфа, организацией R&A.