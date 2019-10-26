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Шевченко вошел в президиум Всеукраинской федерации гольфа

Новости » Промышленность    26.10.2019 - 14:26
Шевченко вошел в президиум Всеукраинской федерации гольфа
Фото: Андрей Шевченко (из открытых источников)

Главной федерации гольфа был избран Хомутынник

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в правление Всеукраинской федерации гольфа, президентом который избран бизнесмен Виталий Хомутынник. Об этом сообщает sport.ua.

Президент харьковского гольф-клуба Superior Golf Club Юрий Сапронов рассказал: "Виталий Хомутынник избран президентом Всеукраинской федерации гольфа. Замечательно, что в правление вошло много новых людей, в том числе такие знаковые как Геннадий Буткевич и Андрей Шевченко".

Также в правление вошли владельцы всех украинских гольф-клубов, бизнесмены Андрей Веревский и Игорь Никонов.

Хомутынник на своей странице в Facebook поблагодарил за доверие и рассказал о планах на новой должности.

"Благодарю за оказанное доверие возглавить Всеукраинскую федерацию гольфа. Ставлю себе за цель, чтобы как можно больше людей стали играть в эту замечательную игру, а наши гольфисты были достойно представленны как на международных соревнованиях, так и на Олимпийских играх. Для многих людей в мире гольф это не только вид спорта, но и часть жизни, хочу чтобы этот вид спорта обрел популярность и в нашей стране", - написал он.

Благодарю за оказанное доверие возглавить Всеукраинскую федерацию гольфа. Ставлю себе за цель, чтобы как можно больше...

Опубліковано Vitaliy Homutynnik Субота, 26 жовтня 2019 р.

Как известно, Андрей Шевченко давно увлекается гольфом. В октябре 2011 года он выиграл серебро чемпионата Украины по гольфу. В мае 2013 года он стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.

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Новости Украины гольфВиталий ХомутынникАндрей Шевченко
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