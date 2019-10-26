Шевченко увійшов до президії Всеукраїнської федерації гольфу

Фото: Андрій Шевченко (з відкритих джерел)

Головною федерації гольфу був обраний Хомутиннік

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко увійшов у правління Всеукраїнської федерації гольфу, президентом якого обраний бізнесмен Віталій Хомутиннік. Про це повідомляє sport.ua.

Президент харківського гольф-клубу Superior Golf Club Юрій Сапронов розповів: "Віталій Хомутиннік обраний президентом Всеукраїнської федерації гольфу. Чудово, що в правління увійшло багато нових людей, у тому числі такі знакові як Геннадій Буткевич та Андрій Шевченко".

Також до правління увійшли власники всіх українських гольф-клубів, бізнесмени Андрій Веревський та Ігор Ніконов.

Хомутиннік на своїй сторінці в Facebook подякував за довіру і розповів про плани на новій посаді.

"Дякую за довіру очолити Всеукраїнську федерацію гольфу. Ставлю собі за мету, щоб як можна більше людей стали грати в цю чудову гру, а наші гольфісти були гідно представлені як на міжнародних змаганнях, так і на Олімпійських іграх. Для багатьох людей у світі гольф це не тільки вид спорту, а й частина життя, хочу щоб цей вид спорту набув популярності і в нашій країні", - написав він.

Дякую за довіру очолити Всеукраїнську федерацію гольфу. Ставлю собі за мету, щоб як можна більше... Опубліковано Vitaliy Homutynnik Субота, 26 жовтня 2019 р.

Як відомо, Андрій Шевченко давно захоплюється гольфом. У жовтні 2011 року він виграв срібло чемпіонату України з гольфу. У травні 2013 року він став переможцем турніру одного з гольф-клубів Англії Queenwood Golf Club.