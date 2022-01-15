Шевченко уволили из итальянской "Дженоа"

Украинский футбольный тренер Андрей Шевченко уволен из итальянского клуба "Дженоа". Решение принято на фоне неудовлетворительных выступлений в Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Дженоа" сообщает об увольнении с занимаемой должности тренера Андрея Шевченко. Клуб благодарит Шевченко и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", - говорится в сообщении.

Напомним, Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года, таким образом он пробыл тренером этого клуба менее трех месяцев.

Под его руководством "генуэзцы" выиграли всего один матч из 11 - у "Салернитаны" (1:0) в Кубке Италии, семь матчей закончились поражениями, также было три ничьих. На сегодня клуб занимает 19 место в Серии А и находится в зоне вылета.

Накануне после проигрыша "Милану" в Кубке Италии он заявил о готовности к кадровым решениям со стороны руководства "Дженоа".

До итальянского клуба Шевченко тренировал сборную Украины, с которой дошел до 1/4 финала Евро-2020.