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Шевченко прокомментировал возможность увольнения с "Дженоа"

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Суббота 15 января 2022 04:59
Шевченко прокомментировал возможность увольнения с "Дженоа" Фото: Андрей Шевченко, главный тренер "Дженоа" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Главный тренер Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков "Милана" за "фантастический прием". Однако не смог отрицать, что его позиция в "Дженоа" шаткая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Italia.

"Я работаю один день, затем клуб должен объявить о своих решениях. Мы играли хорошо, ребята приложили много усилий и качеств. Я думаю, что это было хорошее выступление, состоявшееся", - сказал Шевченко.

Он отметил, что "естественно, не очень доволен результатом, но выступление было хорошим".

Ранее футбольный клуб "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко встретился на выезде с "Миланом" в 1/8 финала Кубка Италии. Подопечные украинца потерпели поражение со счетом 1:3 и покинули турнир.

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