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Шевченко та Зінченко організують благодійний матч: ностальгійний список зірок

Фото: Володимир Зеленський (у центрі) з двома зірками збірної України (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Антон Федорців

Понад два десятки іменитих футболістів візьмуть участь у поєдинку на підтримку України в столиці Сполученого Королівства.

Про це розповів журналіст Бен Джейкобс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter журналіста.

Матч команд лідерів збірної України різних поколінь – Андрія Шевченка та Олександра Зінченка – збере зірок європейського футболу 2000-х. Тренерами будуть менеджерка лондонського "Челсі" Емма Хейз і багаторічний керманич столичного "Арсенала" Арсен Венгер.

До команди Шевченка приєднаються Дзола, Карвалью, Тоні, Діда, Оддо, Кудічіні, Галлас, Макелеле, Ето'О, Ессьєн, Каннаваро, Зеєдорф, а також вінгер "синьо-жовтих" Мудрик. Натомість до Зінченка потрапив Леманн, Лескотт, Бергер, Пірс, Мертезакер, Ріїсе, Кін, Валенсія, Вієйра, Морган, Вілшер, Санья, Давідс та Шота Арвеладзе.

Захід Game4Ukraine відбудеться 5 серпня. Матч прийме домашня арена "Челсі" – "Стемфорд Брідж". Усі виручені кошти витратять на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, що постраждав від війни РФ проти України.

Квиток для дорослого на поєдинок коштуватиме 28 фунтів. Пільгові категорії зможуть придбати перепустки за 15 фунтів. Покращена пропозиція – з м'якими сидіннями та входом до фудкорту доступна за 50 фунтів.

До слова, раніше Україна мінімально переграла збірну Мальти та закріпилася на другому місці групи C.

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Олександр ЗінченкоАндрій Шевченко