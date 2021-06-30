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Шевченко рассказал, как удалось одержать историческую победу над Швецией на Евро-2020

Автор: Даша Харченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выход национальной сборной в четвертьфинал чемпионата Евро-2020. Украина победила Швецию со счетом 2:1.

Об этом пишет Sport.ua.

По его словам, на матче решили обезопасить фланги, а также попросили полузащитника работать "очень много".

"Перестроили позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, это не всегда получалось, но я считаю, что команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, переводили с фланга на фланг. Первый забитый мяч: передача с одного фланга на другой и отличное завершение от Александра Зинченко. В дополнительное время дожали, забили на последних минутах", - рассказал Шевченко.

Шевченко добавил, что у команды "нет проблем с нестандартными решениями", отвечая на вопрос об отсутствии Малиновского и появлении Зинченко слева в защите.

Он также сказал, что матч в Италии будет тяжелый матч.

"Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку", - сказал Шевченко.

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Андрей ШевченкоЕвро-2020Футбол