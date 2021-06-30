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Шевченко розповів, як вдалося здобути історичну перемогу над Швецією на Євро-2020

Автор: Даша Харченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував вихід національної збірної до чвертьфіналу чемпіонату Євро-2020. Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1.

Про це пише Sport.ua.

За його словами, на матчі вирішили убезпечити фланги, а також попросили півзахисника працювати "дуже багато".

"Перебудували позицію Ярмоленка. Намагалися контролювати гру, це не завжди виходило, але я вважаю, що команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, переводили з флангу на фланг. Перший забитий м'яч: передача з одного флангу на інший і відмінне завершення від Олександра Зінченка. У додатковий час дотиснули, забили на останніх хвилинах", - розповів Шевченко.

Шевченко додав, що у команди "немає проблем з нестандартними рішеннями", відповідаючи на питання про відсутність Малиновського і появу Зінченка зліва в захисті.

Він також сказав, що матч в Італії буде важкий матч.

"Знаємо, з ким грає. Є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку", - сказав Шевченко.

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Андрій ШевченкоЄвро-2020Футбол