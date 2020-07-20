Шевченко озвучил свои цели на посту главы НБУ

Новоназначенный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко планирует расширить взаимодействие с президентом Владимиром Зеленским, Верховной радой и правительством. Планируются меры для стимулирования экономики.

Об этом он сказал во время встречи с коллективом центробанка.

Шевченко поблагодарил президента и Верховную раду за назначение и пообещал уже вскоре "новый уровень взаимодействия".

"Сегодня парламент, правительство, Национальный банк могут стать единым механизмом для развития национальной экономики", - сказал он.

По его словам, будут созданы новые условия, в частности монетарные и относительно надзора за банками.

"Я сделаю все, что от меня зависит для повышения влияния центробанка в сфере поддержания национальной экономики Украины", - добавил Шевченко.

Он также заверил, что "Национальный банк останется независимой институцией".

"Обещаю, коллеги, что мы останемся технократами, в хорошем смысле этого слова", - сказал он.

По его словам, основной целью НБУ остается сохранение макроэкономической стабильности. Однако в условиях кризиса появилась и другая задача.

"Сегодня наши усилия должны сосредоточиться на поддержке украинской экономики. На достижение этой цели должны работать инструменты и монетарной, и пруденциальной политики", - сообщил он.

Шевченко озвучил меры содействия развития кредитования. "НБУ должен помочь сбалансировать портфели банков. С одной стороны, необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшении качества кредитных портфелей банков. С другой стороны - необходимо ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность вместо кредитования предприятий. В то же время, НБУ должен продолжать политику снижения учетной ставки в конечном итоге приведет для удешевления кредитов для конечного потребителя, конечного бенефициара", - заявил Шевченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ должен обеспечить реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для граждан.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

В своем выступлении с трибуны парламента Шевченко заявил, что будет придерживаться политики макроэкономической стабильности.

При этом он озвучил планы изменить политику инфляционного таргетирования с целью стимулирования экономики.