Андрей Шевченко одержал первую победу в качестве главного тренера "Дженоа". Клуб Шевченко обыграл "Салернитану" в поединке второго раунда Кубка Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook клуба "Дженоа".
Это первая победа для "Дженоа" в шести матчах под руководством Шевченко. При этом в Серии А при украинце команда один раз сыграла вничью и четыре раза проиграла.
В 1/8 финала Кубка Италии "гриффоны" встретятся с "Миланом". Там соперником "Дженоа" станет "Милан", которому Шевченко отдал лучшие годы своей игровой карьеры. Стоит отметить, что "Дженоа" принимала "Милан" в чемпионате Италии 1 декабря и была разгромлена со счетом 0:3.
Ранее мы писали, что Шевченко возглавил итальянский клуб "Дженоа".