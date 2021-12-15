Шевченко одержал первую победу в качестве главного тренера "Дженоа"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook клуба "Дженоа".

Это первая победа для "Дженоа" в шести матчах под руководством Шевченко. При этом в Серии А при украинце команда один раз сыграла вничью и четыре раза проиграла.

В 1/8 финала Кубка Италии "гриффоны" встретятся с "Миланом". Там соперником "Дженоа" станет "Милан", которому Шевченко отдал лучшие годы своей игровой карьеры. Стоит отметить, что "Дженоа" принимала "Милан" в чемпионате Италии 1 декабря и была разгромлена со счетом 0:3.