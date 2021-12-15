RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шевченко здобув першу перемогу в якості головного тренера "Дженоа"

Автор: Анна Полисученко

Андрій Шевченко здобув першу перемогу в якості головного тренера "Дженоа". Клуб Шевченка обіграв "Салернітану" в поєдинку другого раунду Кубка Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook клубу "Дженоа".

Це перша перемога для "Дженоа" в шести матчах під керівництвом Шевченка. При цьому в Серії А за українця команда один раз зіграла внічию і чотири рази програла.

В 1/8 фіналу Кубка Італії "гріффони" зустрінуться з "Міланом". Там суперником "Дженоа" стане "Мілан", якому Шевченко віддав кращі роки своєї ігрової кар'єри. Варто відзначити, що "Дженоа" приймала "Мілан" в чемпіонаті Італії 1 грудня і була розгромлена з рахунком 0:3.

Раніше ми писали, що Шевченко очолив італійський клуб "Дженоа".

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Шевченко