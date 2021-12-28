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Шевченко и капитан "Дженоа" заболели коронавирусом

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Вторник 28 декабря 2021 20:32
Шевченко и капитан "Дженоа" заболели коронавирусом Фото: Андрей Шевченко, главный тренер "Дженоа" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Тренер итальянского футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко заболел коронавирусом. Он дал положительный тест на COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Дженоа".

Коронавирус у Шевченко подтвердили по результатам ПЦР-теста, сделанного 27 декабря. Вместе с ним заболел и капитан клуба - Доменико Кришито.

"Другие члены команды, которые уже прошли тест, отрицательные. Клуб немедленно проинформировал компетентные органы здравоохранения и применил все процедуры, предусмотренные действующим законодательством для борьбы с пандемией", - заявили в "Дженоа".

Тренировки клуба возобновятся 29 декабря, но руководить будет второй тренер Мауро Тассотти.

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Андрей Шевченко Коронавирус
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