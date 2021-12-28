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Шевченко та капітан "Дженоа" захворіли на коронавірус

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Вівторок 28 грудня 2021 20:32
Шевченко та капітан "Дженоа" захворіли на коронавірус Фото: Андрій Шевченко, головний тренер "Дженоа" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Тренер італійського футбольного клубу "Дженоа" Андрій Шевченко захворів на коронавірус. Він дав позитивний тест на COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Дженоа".

Коронавірус у Шевченка підтвердили за результатами ПЛР-тесту, зробленого 27 грудня. Разом з ним захворів і капітан клубу - Доменіко Крішито.

"Інші члени команди, які вже пройшли тест, негативні. Клуб негайно поінформував компетентні органи охорони здоров’я та застосував усі процедури, передбачені чинним законодавством для боротьби з пандемією", - заявили в "Дженоа".

Тренування клубу відновляться 29 грудня, але керувати буде другий тренер Мауро Тассотті.

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Андрій Шевченко Коронавірус
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