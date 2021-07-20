Шевченко грозит отставка с поста главы НБУ, - Financial Times

"Но очередные кадровые перестановки еще больше усложнят переговоры о кредите МВФ", - отмечается в материале.

Шевченко в интервью FT сказал, что окно, доступное для утверждения кредита, "является не таким значительным, как мы хотели бы". Однако он заявил, что МВФ выделит Украине 3,2 млрд долларов в этом году.

"Украина получит еще 2,7 млрд долларов в результате аллокации специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе", - говорится в материале FT.

Шевченко занял должность главы НБУ в июле 2020 года после того, как его предшественник Яков Смолий заявил о политическом давлении и подал в отставку.