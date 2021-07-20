Шевченку загрожує відставка з поста голови НБУ, - Financial Times

"Але чергові кадрові перестановки ще більше ускладнять переговори про кредит МВФ", - наголошується в матеріалі.

Шевченко в інтерв'ю FT сказав, що вікно, доступне для затвердження кредиту, "є не таким значним, як ми хотіли б". Однак він заявив, що МВФ виділить Україні 3,2 млрд доларів цього року.

"Україна отримає ще 2,7 млрд доларів в результаті алокації спеціальних прав запозичення, які планують затвердити в серпні", - йдеться в матеріалі FT.

Шевченко зайняв посаду голови НБУ в липні 2020 року після того, як його попередник Яків Смолій заявив про політичний тиск і подав у відставку.