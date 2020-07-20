Шевченко про подальші транші МВФ і Світового банку: затримки не буде

Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)

Новий голова НБУ заявив, що консультації зі Світовим банком тривають

Новий голова Національного банку України Кирило Шевченко вважає, що Світовий банк і Міжнародний валютний фонд (МВФ) не будуть затримувати подальші транші. Що стосується грошей від Світового банку, то сторони продовжують консультації.

Про це він заявив на брифінгу в НБУ.

Зокрема, Шевченко висловив впевненість, що затримки з траншами не буде.

"І саме тому я визначив своїм першим пріоритетом - це співпраця з МВФ, Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими організаціями", - підкреслив він.

Він також відповів на питання про затримку кредиту від Світового банку.

"Я можу сказати, що зі Світовим банком ми знаходимося на стадії консультацій. Тобто про затримку на сьогоднішній день я не знаю", - додав Шевченко.

Нагадаємо, Світовий банк прийняв рішення про надання Україні 350 млн доларів кредиту ще в кінці червня, однак кошти досі отримано не було.

Відзначимо, фінансування з боку міжнародних фінансових організацій, як правило, прив'язане до співпраці України з Міжнародним валютним фондом; на початку червня МВФ затвердив нову програму для України і вже надав перший транш.