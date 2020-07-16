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Оснований для заморозки кредита Всемирного банка нет, - глава Минфина

Киев, Четверг 16 июля 2020 23:24
Оснований для заморозки кредита Всемирного банка нет, - глава Минфина
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Всемирный банк ожидал назначения главы НБУ

Украина ожидает кредит от Всемирного банка в размере 350 млн долларов. Решение предоставить кредит было принято в конце июня, однако средства Украина так и не получила.

Об этом в заявил в интервью "Радио Свобода" глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, задержка получения кредита от Всемирного банка происходит из-за смены руководителя Национального банка Украины.

"Мы выполнили все условия и, в принципе, нет такого... почему промедление идет... думаю будет подписано в ближайшее время. Они (Всемирный банк, - ред.) сконцентрировали дополнительное внимание на назначении руководителя Нацбанка и это также определенным образом влияет на решение, конечно. Все в ожидании: МВФ, Всемирный банк, Европейская комиссия", - сказал Марченко за день до назначения главы НБУ.

Вместе с тем, министр отметил, что о заморозке кредита речь не идет. По его словам, оснований для этого нет.

На данном этапе, по его словам, это решение Всемирного банка с точки зрения их политики - "они хотят понять, как Украина будет дальше двигаться".

Ранее сообщалось, что первый транш Всемирного банка пойдет на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19.

Напомним, 16 июля главой Нацбанка назначен председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

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