Шевченко больше не планирует довызывать игроков в сборную Украины

Главный тренер Украины Андрей Шевченко заявил, что больше не будет вызывать других футболистов в национальную команду на мартовские товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"У Ивана Ордеца родился ребенок, с чем мы поздравляем футболиста и его семью. Что касается кадровых потерь, то из-за травмы не сможет помочь Яремчук. Он приехал, ему сделали еще одно обследование. Он покидает расположение сборной. Ордец отпросился, его будет не на тренировке, но он присоединится к нам.

Мы знали об этой ситуации (с Яремчуком, - ред.), потому и пригласили Артема Кравца. Команда укомплектована, дополнительно никого вызывать не будем, если, конечно, больше ничего не случится", - сказал наставник.

В резервном списке сборной Украины остаются защитник "Зари" Александр Сваток и форвард "Ворсклы" Юрий Коломоец.

Сборная Украины 23 марта сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии, а 27 числа против команды Японии. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.

Напомним, ранее Андрей Шевченко назвал список из 25 футболистов, вызванных на мартовские товарищеские матчи.