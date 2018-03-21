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Шевченко больше не планирует довызывать игроков в сборную Украины

НовостиСпорт    21.03.2018 - 11:27
Фото: сборная Украины (ФФУ)
Фото: сборная Украины (ФФУ)

Тренер национальной команды рассказал о травмах среди футболистов

Главный тренер Украины Андрей Шевченко заявил, что больше не будет вызывать других футболистов в национальную команду на мартовские товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"У Ивана Ордеца родился ребенок, с чем мы поздравляем футболиста и его семью. Что касается кадровых потерь, то из-за травмы не сможет помочь Яремчук. Он приехал, ему сделали еще одно обследование. Он покидает расположение сборной. Ордец отпросился, его будет не на тренировке, но он присоединится к нам.

Мы знали об этой ситуации (с Яремчуком, - ред.), потому и пригласили Артема Кравца. Команда укомплектована, дополнительно никого вызывать не будем, если, конечно, больше ничего не случится", - сказал наставник.

 

В резервном списке сборной Украины остаются защитник "Зари" Александр Сваток и форвард "Ворсклы" Юрий Коломоец.

Сборная Украины 23 марта сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии, а 27 числа против команды Японии. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.

Напомним, ранее Андрей Шевченко назвал список из 25 футболистов, вызванных на мартовские товарищеские матчи.

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Теги: Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол
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