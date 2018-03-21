Шевченко більше не планує довикликати гравців до збірної України

Головний тренер України Андрій Шевченко заявив, що більше не буде викликати інших футболістів у національну команду на березневі товариські матчі. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

"В Івана Ордеця народилася дитина, з чим ми щиро вітаємо футболіста та його родину. Що стосується кадрових втрат, то через травму не зможе нам допомогти Яремчук. Він приїхав, йому зробили ще одне обстеження. Він залишає розташування збірної. Ордець відпросився, його не буде на тренуванні, але він приєднається до нас.

Ми знали про цю ситуацію (з Яремчуком, - ред.), тому й запросили Артема Кравця. Команда укомплектована, додатково нікого викликати не будемо, якщо, звісно, більше нічого не трапиться", - сказав наставник.

У резервному списку збірної України залишаються захисник "Зорі" Олександр Сваток і форвард "Ворскли" Юрій Коломоєць.

Збірна України 23 березня зіграє товариський матч проти Саудівської Аравії, а 27 числа проти команди Японії. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко назвав список з 25 футболістів, викликаних на березневі товариські матчі.