У Шевченківському районі Києва стався прорив труби

Згідно з інформацією, комунальна аварія сталася на вулиці Глибочицькій, 13. Одну зі смуг руху транспорту та пішохідну зону вже залило водою. Наразі "Київводоканал" приступив до локалізації витоку.

"Після локалізації місце аварії обстежать і буде повідомлено про терміни усунення пошкодження," - йдеться у повідомленні.

Станом на 9:30 обмежень руху на проїжджій частині немає.