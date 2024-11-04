Шевченківська премія-2025 назвала претендентів на нагороду: повний список

Нагадаємо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вносить зміни до положень щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відтепер премію зможуть отримати не лише українські громадяни, а й іноземці та особи без громадянства. У 2024 році номінації премії розширили, включивши декоративно-прикладне мистецтво.

Переможцям присуджуватиметься до восьми премій щорічно, а розмір грошової винагороди становитиме близько 484 тисяч гривень. Вручення нагороди відбувається президентом, зазвичай під час урочистостей до дня народження Тараса Шевченка 9 березня.

У нинішньому році переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік оголосили на початку березня. Згідно з указом президента, розмір кожної премії цього року становив 429 тисяч гривень.

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