Шевченківська премія-2025 назвала претендентів на нагороду: повний список

Повідомляється, що 31 жовтня завершився прийом заявок та супровідних документів для здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Наразі Секретаріат Комітету обробляє подані літературно-мистецькі твори, формуючи остаточний перелік претендентів за номінаціями. Список оприлюднений на офіційному сайті премії, а перший тур конкурсу заплановано на третю декаду листопада цього року.
Хто претендує на Шевченківську премію-2025
Література:
- Віктор Терен, книга поезій "Любов і свобода"
- Петро Саноцький, книга "В очікуванні весни. Сокальщина в боротьбі за волю України"
- Олександр Скороход, роман "Наречена"
- Анатолій Шкуліпа, книга поезій "Навстіж – як небеса"
- Зиновій Легкий, книга "Час каяття і розплати"
- Микола Славинський, поетичне трикнижжя "Магічний кристал", "Магічний кристал 2", "Магічний кристал 3"
- Маркіян Камиш, роман "Хазяїн"
- Олександр Балабко, роман "Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької"
- Іван Малярчук, книга "Доброслав’я"
- Микола Павленко, епізодичний роман "Малолітня матуся"
- Світлана Поваляєва, книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями"
- Світлана Короненко, поетична книга "Поезії"
- Володимир Нікітенко, дилогія "Зануда Рауль і лист старої маркізи" і "Зануда Рауль та інші брехуни"
- Олаф Клеменсен, книга поезій "Імена, що залишилися"
- Рауль Чілачава, книга "Бельканто"
- Артем Чех, роман "Пісня відкритого шляху"
- Юрій Іздрик, книга поезій "Колекція"
- Юрій Тарнавський, роман "Теплі полярні ночі"
- Сергій Піддубний, книги "Ілар Хоругин. Велесова книга", "Велесова книга для юнацтва", "Велесова книга – історія українців з прадавніх часів і священний кодекс слав’ян"
- Богдан Томенчук, книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет"
- Ірен Вітуш (Ірина Квасниця), збірка казок і легенд "Казки бабусі Ірени. Любій Малечі на кожен добрий вечір" на каналі ЮТУБ
- Оксана Рубаняк, книга поезій "Назустріч смерті"
- Ірина Рачковська, книга-меморіал "Поминальний хліб. Хліб, який їдять після смерті"
- Віолетта Кіртока, книги "Народні герої України. Історії справжніх" у 2-х томах
- Артур Дронь, книга поезій "Тут були ми"
- Мар’яна Савка, книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри"
Літературознавство і мистецтвознавство:
- Ігор Набитович, книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький"
- Роман Яців, антології, науково-мистецькі видання, наукові видання
- Людмила Тарнашинська, книги "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти", "Україна в огні": війна 2022 крізь призму Довженка: 100 днів протиСТОяння"
- Вано Крюгер, книга есеїв "Розчахнута квітка"
- Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс, книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги"
Публіцистика і журналістика:
- Володимир Мула, документальний проєкт "Футбол має тривати"
- Олег Баган, книга "Феномен Галичини"
- Іван Малярчук, книга "Доброслав’я"
- Людмила Калабуха, книга "Зробіть навпаки: життя та продажі до і під час війни"
- Ірина Говоруха, книга "Код нації"
- Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді"
- Віктор Жадько, книга "Іду дорогами твоїми"
- Віолетта Кіртока, книги "Народні герої України. Історії справжніх" у 2-х томах
- Олександр Зінченко, книга "Як українці зруйнували імперію зла"
Музичне мистецтво:
- Олександр Шимко, "ВИРІЙ" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти
- Марія Бурмака, музичний альбом "Улюблені класики"
- Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик, музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг"
- Зоряна Кушплер, компакт-диск "Українське інтерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo)
- Рубен Толмачов, музично-поетичний перфоманс Хоровий цикл для читця, бандури та мішаного хору на тексти поетичних переспівів Тараса Шевченка "ПСАЛМИ ДАВИДОВІ"
- Олексій Скрипник, хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру
- Андрій Хайат, музичний твір "Гімн землі"
- Богдана Півненко, концертні програми 2019-2024 років
- Євген Оркін, Оксана Линів, кантата "Татусева книга"
Театральне мистецтво:
- Василь Вовкун, опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків", опера "Діалог кармеліток"
- Олена Галл-Савальська, моновистава "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже" (за п’єсою Олени Маляренко "Протитанкова відьма")
- Максим Голенко, Юлія Заулична, Олексій Бусько, Марк Дробот, вистави "Червона рута", "Зерносховище" Наталки Ворожбит
Кіномистецтво
- Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич, повнометражний ігровий фільм "Довбуш"
Візуальні мистецтва:
- Зореслава Пилипишак, картина "Серце Ісуса";
- Юлій Скаканді, серія живописних творів "Ностальгія";
- Анатолій Федірко, мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги Буковини імені родини Марбергів, м. Чернівці)
- Катерина Косьяненко, мистецький проєкт Victory (серія творів станкового живопису)
- Григорій Лоїк, мистецький проєкт "МАЙДАН-ВІЙНА-МАРЕ";
- Віра Баринова (Кулеба), проект "Крик мовчання" (твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка"
- Борис Крилов, Олесь Сидорук, пам’ятник Великому князю Литовському та королю Польщі Олександру Ягеллончику у м. Каунас
- Володимир Козюк, поліптих "Україна крізь віки"
- Володимир Шолудько, пам’ятник УПА "Борцям за Волю України" (1943-1947 рр.)
- Олег Пінчук, скульптурна композиція "Тризуб"
- Юлія Мусаковська, виставка "Траєкторії польотів"
- Іван Світличний, виставка Maybe We Can Have Fun Together ("Можливо, ми зможемо повеселитися разом")
- Микита Титов, серія політичних плакатів "Шлях Свободи"
- Ірина Сушельницька, мистецький проект "КОД України" (Культура Об’єднує Дух)
Декоративно-прикладне мистецтво:
- Олег Боньковський, мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023)
- Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак, мистецький проект "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису)
Хто може отримати Шевченківську премію
Національна премія України імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія) – це державна нагорода України, найвища творча відзнака за значний внесок у розвиток культури та мистецтва.
Премія присуджується за найвидатніші твори в галузі літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики, які становлять духовне багатство українського народу, утверджують гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять, національну самосвідомість і культурну самобутність, а також сприяють державотворенню та демократизації суспільства.