Шевченковская премия-2025 назвала претендентов на награду: полный список

Напомним, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вносит изменения в положения о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Теперь премию смогут получить не только украинские граждане, но и иностранцы и лица без гражданства. В 2024 номинации премии расширили, включив декоративно-прикладное искусство.

Победителям будет присуждаться до восьми премиям ежегодно, а размер денежного вознаграждения составит около 484 тысяч гривен. Вручение награды проходит президентом, обычно во время торжеств ко дню рождения Тараса Шевченко 9 марта.

В нынешнем году победителей Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 объявили в начале марта. Согласно указу президента, размер каждой премии в этом году составил 429 тысяч гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.