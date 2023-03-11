Шевченківська премія-2023: оголошено переможців

"Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців", - йшлось в заяві.

За даними комітету голосування проходило в таких номінаціях, як:

Література;

Публіцистика, журналістика;

Літературознавство і мистецтвознавство;

Музичне мистецтво;

Кіномистецтво.

За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України.

"Рішення Комітету за результатами третього туру оприлюднюємо на офіційному веб-сайті Комітету", - пояснили в комісії.

Переможцями цьогорічної премії стали:

Калитко Катерина, поетеса - за книгу поезій "Орден мовчальниць";

Компаніченко Тарас, Бережнюк Максим, Данилейко Северин, Крисько Ярослав, Охрімчук Сергій, виконавці гурту "Хорея Козацька" - за аудіоальбом "Пісні Української революції";

Назаренко Михайло, літературознавець – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах;

Портніков Віталій, журналіст - за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Цілик Ірина, режисерка - за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Зауважимо, що вперше за багато років Національну премію імені Тараса Шевченка не вручили 9 березня, у день народження поета. Натомість в комітеті заявили, що додадуть в кожній номінації премію "За внесок у перемогу" та оголосять усіх переможців 22 травня.