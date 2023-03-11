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Шевченковская премия-2023: объявлены победители

Фото: объявлены победители Шевченковской премии 2023 года (facebook.com/knpu.gov)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, объявили победителей Шевченковской премии 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Шевченковского комитета.

"Комитет, руководствуясь соответствующим порядком, 15 февраля 2023 провел заседание и голосование, что определило победителей", - говорилось в заявлении.

По данным комитета голосование проходило в таких номинациях, как:

  • Литература;
  • Публицистика, журналистика;
  • Литературоведение и искусствоведение;
  • Музыкальное искусство;
  • Киноискусство.

По результатам конкурса Комитет своевременно подготовил и внес Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проекте соответствующего Указа Президента Украины.

"Решение Комитета по результатам третьего тура обнародуем на официальном веб-сайте Комитета", - пояснили в комиссии.

Победителями премии нынешней стали:

  • Калитка Екатерина, поэтесса - за книгу стихов "Орден молчалив";
  • Компаниченко Тарас, Бережнюк Максим, Данилейко Северин, Крысько Ярослав, Охримчук Сергей, исполнители группы "Хорея Казацкая" - за аудиоальбом "Песни Украинской революции";
  • Назаренко Михаил, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях;
  • Портников Виталий, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;
  • Целик Ирина, режиссер - за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Отметим, что впервые за многие годы Национальную премию имени Тараса Шевченко не вручили 9 марта в день рождения поэта. В комитете заявили, что добавят в каждой номинации премию "За вклад в победу" и объявят всех победителей 22 мая.

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Андрей Шевченкопремия