Шевченковская премия-2023: объявлены победители

"Комитет, руководствуясь соответствующим порядком, 15 февраля 2023 провел заседание и голосование, что определило победителей", - говорилось в заявлении.

По данным комитета голосование проходило в таких номинациях, как:

Литература;

Публицистика, журналистика;

Литературоведение и искусствоведение;

Музыкальное искусство;

Киноискусство.

По результатам конкурса Комитет своевременно подготовил и внес Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проекте соответствующего Указа Президента Украины.

"Решение Комитета по результатам третьего тура обнародуем на официальном веб-сайте Комитета", - пояснили в комиссии.

Победителями премии нынешней стали:

Калитка Екатерина, поэтесса - за книгу стихов "Орден молчалив";

Компаниченко Тарас, Бережнюк Максим, Данилейко Северин, Крысько Ярослав, Охримчук Сергей, исполнители группы "Хорея Казацкая" - за аудиоальбом "Песни Украинской революции";

Назаренко Михаил, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях;

Портников Виталий, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;

Целик Ирина, режиссер - за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Отметим, что впервые за многие годы Национальную премию имени Тараса Шевченко не вручили 9 марта в день рождения поэта. В комитете заявили, что добавят в каждой номинации премию "За вклад в победу" и объявят всех победителей 22 мая.