Шествие "желтых жилетов" во Франции переросло в беспорядки: полиция применила газ

В столице Франции Париже "желтые жилеты" вышли на шествие, приуроченное к третьей годовщине основания движения. Акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией, есть задержанные и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Шествие "желтых жилетов" началось от здания министерства экономики Франции в 12-м округе Парижа. К акции присоединились противники санитарных пропусков. Во время движения колоны некоторые участники протестов устроили беспорядки. Они кидали в правоохранителей бутылки, разгромили остановку и жгли файеры.

В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки против наиболее агрессивных участников. Сообщается о двух задержанных, которые обвиняются в оскорблении представителей власти.