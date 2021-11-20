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Шествие "желтых жилетов" во Франции переросло в беспорядки: полиция применила газ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Франции Париже "желтые жилеты" вышли на шествие, приуроченное к третьей годовщине основания движения. Акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией, есть задержанные и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Шествие "желтых жилетов" началось от здания министерства экономики Франции в 12-м округе Парижа. К акции присоединились противники санитарных пропусков. Во время движения колоны некоторые участники протестов устроили беспорядки. Они кидали в правоохранителей бутылки, разгромили остановку и жгли файеры.

В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки против наиболее агрессивных участников. Сообщается о двух задержанных, которые обвиняются в оскорблении представителей власти.

Напомним, масштабные протесты "желтых жилетов" во Франции проходят с ноября 2018 года. Акции начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Позднее к ним добавились и другие условия.

Отметим, в 2021 году акции "желтых жилетов" возобновились в марте. Протесты сопровождались беспорядками и задержаниями.

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ФранцияЖелтые жилетыПариж