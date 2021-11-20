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ХОДА "жовтих жилетів" у Франції переросла в заворушення: поліція застосувала газ

Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Франції Парижі "жовті жилети" вийшли на ходу, присвячені до третьої річниці заснування руху. Акція переросла в заворушення і зіткнення з поліцією, є затримані і постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Хода "жовтих жилетів" почалася від будівлі Міністерства економіки Франції в 12-му окрузі Парижа. До акції приєдналися противники санітарних перепусток. Під час руху колони деякі учасники протестів влаштували заворушення. Вони кидали в правоохоронців пляшки, розгромили зупинку і палили фаєри.

У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і кийки проти найбільш агресивних учасників. Повідомляється про двох затриманих, які звинувачуються в образі представників влади.

Нагадаємо, масштабні протести "жовтих жилетів" у Франції проходять з листопада 2018 року. Акції почалися з вимоги не підвищувати податок на паливо і ціни на бензин. Пізніше до них додалися й інші умови.

Відзначимо, у 2021 році акції "жовтих жилетів" поновилися в березні. Протести супроводжувалися заворушеннями і затриманнями.

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ФранціяЖовті жилетиПариж