ХОДА "жовтих жилетів" у Франції переросла в заворушення: поліція застосувала газ

У столиці Франції Парижі "жовті жилети" вийшли на ходу, присвячені до третьої річниці заснування руху. Акція переросла в заворушення і зіткнення з поліцією, є затримані і постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Хода "жовтих жилетів" почалася від будівлі Міністерства економіки Франції в 12-му окрузі Парижа. До акції приєдналися противники санітарних перепусток. Під час руху колони деякі учасники протестів влаштували заворушення. Вони кидали в правоохоронців пляшки, розгромили зупинку і палили фаєри.

У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і кийки проти найбільш агресивних учасників. Повідомляється про двох затриманих, які звинувачуються в образі представників влади.