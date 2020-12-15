В шести областях Украины больничные койки для COVID-19 заняты более чем на 50%

Фото: медики (РБК-Украина)

В шести областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты более чем на 50%. В среднем в стране заняты 44,3% коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, самыми загруженными являются больницы Николаевской (66,1%), Черкасской (57,5%), Одесской (55,6%), Черниговской (53,9%), Херсонской (53,8%) и Львовской (53,4%) областей. В Киеве заняты 38,5% кроватей.

Все введено 63 248 кроватей для COVID-19.

Также в Украине продолжается снижение динамики заболеваемости. По состоянию на 15 декабря в стране этот показатель на 100 тысяч населения составляет 430,5 при норме 40. Днем ранее он составлял 450,4. Самая плохая ситуация в Черкасской области - 731,5. В Киев динамика заболеваемости составляет 709,1.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 8 416 новых случаев коронавируса. Выздоровели почти вдвое больше пациентов - 16 150, что является новым рекордом.

Также РБК-Украина писало, что эксперты считают, что есть некоторые неувязки в статистике по коронавирусу в Украине.

Кроме этого сообщалось, что за прошедшую неделю в Украине на 12% сократился объем проводимых тестов на COVID-19.