У шести областях України лікарняні ліжка для COVID-19 зайняті більш ніж на 50%

Фото: медики (РБК-Україна)

У шести областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті більш ніж на 50%. У середньому в країні зайняті 44,3% ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найбільш завантаженими є лікарні Миколаївської (66,1%), Черкаській (57,5%), Одеській (55,6%), Чернігівській (53,9%), Херсонській (53,8%) та Львівській (53,4%) областей. У Києві зайняті 38,5% ліжок.

Все введено 63 248 ліжок для COVID-19.

Також в Україні триває зниження динаміки захворюваності. Станом на 15 грудня в країні цей показник на 100 тисяч населення становить 430,5 при нормі 40. Днем раніше він становив 450,4. Найгірша ситуація в Черкаській області - 731,5. У Київ динаміка захворюваності становить 709,1.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 8 416 нових випадків коронавірусу. Одужали майже вдвічі більше пацієнтів - 16 150, що є новим рекордом.

Також РБК-Україна писало, що експерти вважають, що є деякі неузгодженості у статистиці коронавірусу в Україні.

Крім цього повідомлялося, що за минулий тиждень в Україні на 12% скоротився обсяг проведених тестів на COVID-19.