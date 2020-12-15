В Украине за прошлую неделю объем тестов на COVID-19 упал на 12%

Фото: тест ПЦР (РБК-Украина)

В Украине за прошедшую неделю, с 7 по 13 декабря, сделали 244 391 ПЦР-тестов на коронавирус. Это на 34,8 тысяч или примерно на 12% меньше чем неделей ранее.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19".

При этом снижение тестирований наблюдалось еще с конца ноября. Так с 23 ноября по 29 ноября провели 285 172 ПЦР-теста, тогда как с 30 ноября по 6 декабря - 279 189. На этот период пришелся спад заболеваемости на 7,6 тысяч человек.

Если сравнивать общее число всех видов тестов - и ПЦР, и ИФА - то разница будет еще больше. Только за прошлую неделю провели на 50, 7 тысяч или на 12% меньше всех видов тестов, чем неделей ранее.

При этом в Министерстве здравоохранения отрицают, что снижение динамики по COVID-19 связано с проводимыми тестами.

"Когда уменьшается количество обращений людей с признаками коронавирусной болезни, то уменьшается и количество тестирований", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 8 416 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти вдвое больше пациентов - 16 150, что является новым рекордом.

Ранее РБК-Украина писало, что в Национальной академии наук прогнозируют снижение заболеваемости COVID-19 в Украине до конца декабря.