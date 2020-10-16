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У шести областях України лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70%

Україна, П'ятниця 16 жовтня 2020 10:19
У шести областях України лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70%
Фото: медики (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні у шести областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в країні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 63,2%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найбільш завантаженими є лікарні в Донецькій (89,8%), Луганській (84,7%), Одеській (83,9%), Хмельницькій (70,9%), Дніпропетровській (70,5%) та Чернігівській (70,1%) областях.

При цьому Кіровоградської області знову дозволили послабити карантин. Тут лікарні завантажені на 36,4%, а показник захворюваності коронавірусом за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 28,5 при нормі 40. В інших регіонах цей показник перевищено. В середньому в Україні він становить 172,4.

Всього в Україні вже розгорнуті 35 190 ліжок для лікування хворих COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз в Україні не стоїть питання розгортання госпіталів. При цьому таке питання в МОЗ розглядають.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. Захворіли 5992 людини. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях і в Києві.

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