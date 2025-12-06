UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В шести областях перебої зі світлом, по всій Україні буде більше відключень

Ілюстративне фото: У шести областях України через російську атаку перебої зі світлом (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч з 5 на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Знеструмлення зафіксовані у шести областях.

Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

На ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади - енергетики відновлюють мережі й намагаються якнайшвидше повернути світло всім абонентам.

У відомстві нагадали, що по всій Україні діють графіки погодинних відключень, а для промислових підприємств і бізнесу зберігаються обмеження споживання. Актуальні графіки енергопостачання оприлюднюють регіональні оператори системи розподілу на своїх офіційних ресурсах.

Своєю чергою в "Укренерго" повідомили, що обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання електроенергії сьогодні вимушено збільшений.

У компанії нагадали, що наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5-3 черг одночасно.

"Також в усіх областях протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться в повідомленні. 

Обстріл України 6 грудня

У ніч на 6 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши безпілотники, балістичні ракети та ракети "Кинджал".

Під час удару в Києві були чутні вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу ППО, а Повітряні сили зафіксували польоти "Кинджалів" і балістичних ракет у напрямку столиці.

Зокрема, постраждав Фастів: під обстріл потрапила залізнична інфраструктура, через що змінили маршрути пасажирських поїздів. За інформацією "Укрзалізниці", прильоти зафіксовано й на вокзалі міста. Також повідомляють про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.

Внаслідок атак на Київську область постраждали троє людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти України