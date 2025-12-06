В шести областях перебої зі світлом, по всій Україні буде більше відключень

Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

На ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади - енергетики відновлюють мережі й намагаються якнайшвидше повернути світло всім абонентам.

У відомстві нагадали, що по всій Україні діють графіки погодинних відключень, а для промислових підприємств і бізнесу зберігаються обмеження споживання. Актуальні графіки енергопостачання оприлюднюють регіональні оператори системи розподілу на своїх офіційних ресурсах.

Своєю чергою в "Укренерго" повідомили, що обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання електроенергії сьогодні вимушено збільшений.

У компанії нагадали, що наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5-3 черг одночасно.

"Також в усіх областях протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться в повідомленні.