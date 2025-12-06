В шести областях перебої зі світлом, по всій Україні буде більше відключень

У ніч з 5 на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Знеструмлення зафіксовані у шести областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
На ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади - енергетики відновлюють мережі й намагаються якнайшвидше повернути світло всім абонентам.
У відомстві нагадали, що по всій Україні діють графіки погодинних відключень, а для промислових підприємств і бізнесу зберігаються обмеження споживання. Актуальні графіки енергопостачання оприлюднюють регіональні оператори системи розподілу на своїх офіційних ресурсах.
Своєю чергою в "Укренерго" повідомили, що обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання електроенергії сьогодні вимушено збільшений.
У компанії нагадали, що наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5-3 черг одночасно.
"Також в усіх областях протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться в повідомленні.
У ніч на 6 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши безпілотники, балістичні ракети та ракети "Кинджал".
Під час удару в Києві були чутні вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу ППО, а Повітряні сили зафіксували польоти "Кинджалів" і балістичних ракет у напрямку столиці.
Зокрема, постраждав Фастів: під обстріл потрапила залізнична інфраструктура, через що змінили маршрути пасажирських поїздів. За інформацією "Укрзалізниці", прильоти зафіксовано й на вокзалі міста. Також повідомляють про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.
Внаслідок атак на Київську область постраждали троє людей.