В шести областях перебои со светом, по всей Украине будет больше отключений

В ночь с 5 на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Обесточивание зафиксированы в шести областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Под российским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
На утро зафиксировано обесточивание потребителей в шести регионах: Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже работают аварийные бригады - энергетики восстанавливают сети и пытаются как можно быстрее вернуть свет всем абонентам.
В ведомстве напомнили, что по всей Украине действуют графики почасовых отключений, а для промышленных предприятий и бизнеса сохраняются ограничения потребления. Актуальные графики энергоснабжения обнародуют региональные операторы системы распределения на своих официальных ресурсах.
В свою очередь в "Укрэнерго" сообщили, что объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления электроэнергии сегодня вынужденно увеличен.
В компании напомнили, что сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5-3 очередей одновременно.
"Также во всех областях в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.
В ночь на 6 декабря Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив беспилотники, баллистические ракеты и ракеты "Кинжал".
Во время удара в Киеве были слышны взрывы. Местные власти сообщают о работе ПВО, а Воздушные силы зафиксировали полеты "Кинжалов" и баллистических ракет в направлении столицы.
В частности, пострадал Фастов: под обстрел попала железнодорожная инфраструктура, из-за чего изменили маршруты пассажирских поездов. По информации "Укрзализныци", прилеты зафиксированы и на вокзале города. Также сообщают о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.
В результате атак на Киевскую область пострадали три человека.