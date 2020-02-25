Шестерым участникам протестов в Новых Санжарах сообщили о подозрении

Полиция сообщила о подозрении в общей сложности шестерым участникам беспорядков в Новых Санжарах. Об этом РБК-Украина сообщил представитель полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Как отметили в полиции, пятерым подозреваемым суд уже избрал меру пресечения.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Всего в целом сообщено о подозрении шести лицам. Избрана мера пресечения 5-м лицам. Четырем по статье "массовые беспорядки". Одному за ч.2. статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Это то, что касается причинения полицейскому телесных повреждений. Эта личность также была задержана. Ему было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде "ночного домашнего ареста". Он находится дома с 22:00 до 7 утра. По первому вызову должен появиться для дачи свидетельств или показаний", - заявил Сулаев.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах произошли массовые протесты, которые переросли в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Участники акций пытались не пустить на территории госпиталя эвакуированных из китайского Уханя, который должны пробыть в Новых Санжарах на обсервации 14 дней. По факту столкновений полиция открыла пять уголовных дел в отношении шести лиц.

Ранее РБК-Украина писало, что следователи должны завершить расследование дел по фактам столкновений в Новых Санжарах в течении двух месяцев. Кроме этого, правоохранители проверяют причастность лиц, которые физически не участвовали в столкновениях.