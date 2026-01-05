Шестеро жертв теракту в Сіднеї мають українське походження, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Сторони обговорили постачання ракет для української протиповітряної оборони та теракт на пляжі Бонді, де серед загиблих були українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

"Пан прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони", - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що особисто висловив прем'єру Австралії співчуття у зв'язку з терактом на пляжі Бонді, яка сталася в Сіднеї під час святкування Хануки в грудні. Серед загиблих тоді були також українці.

"Висловив особисто прем’єр-міністру співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді минулого місяця. Шестеро жертв - українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих", - зазначив він.