ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Шестеро жертв теракту в Сіднеї мають українське походження, - Зеленський

Україна, Австралія, Понеділок 05 січня 2026 12:54
UA EN RU
Шестеро жертв теракту в Сіднеї мають українське походження, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Сторони обговорили постачання ракет для української протиповітряної оборони та теракт на пляжі Бонді, де серед загиблих були українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

"Пан прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони", - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що особисто висловив прем'єру Австралії співчуття у зв'язку з терактом на пляжі Бонді, яка сталася в Сіднеї під час святкування Хануки в грудні. Серед загиблих тоді були також українці.

"Висловив особисто прем’єр-міністру співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді минулого місяця. Шестеро жертв - українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих", - зазначив він.

Нагадаємо, що 14 грудня 2025 року, в австралійському місті Сідней на пляжі Бонді сталася масова стрілянина під час проведення заходу з нагоди єврейського свята Хануки. Теракт влаштували двоє пакистанців - син та батько. Останнього застрелили під час затримання, а другому терористу, 24-річному Навіду Акраму, висунуто обвинувачення за 59 пунктами, включно з убивством і тероризмом.

Внаслідок теракту загинуло 16 осіб, в тому числі громадяни українського походження. Серед загиблих - емігрант з України Алекс Клейтман, який пережив Голокост і прожив у країні майже 60 років. Також загинув ужгородець Тібор Віцен, та ще четверо українців.

Все, що відомо про зухвалий терористичний антисемітський напад, який став другим за кількістю жертв масшутінгом (масовим розстрілом) в Австралії - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Австралія Теракт
Новини
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем