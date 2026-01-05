Шестеро жертв теракта в Сиднее имеют украинское происхождение, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Стороны обсудили поставки ракет для украинской противовоздушной обороны и теракт на пляже Бонди, где среди погибших были украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.
"Господин премьер-министр пообещал помочь, и я очень благодарен за это. Ракеты для ПВО нужны каждый день так же, как и каждый день нужна поддержка нашей обороны", - отметил президент.
Также Зеленский сообщил, что лично выразил премьеру Австралии соболезнования в связи с терактом на пляже Бонди, который произошел в Сиднее во время празднования Хануки в декабре. Среди погибших тогда были также украинцы.
"Выразил лично премьер-министру соболезнования в связи с террористической атакой на пляже Бонди в прошлом месяце. Шестеро жертв - украинского происхождения. Наша солидарность всем родным и близким пострадавших", - отметил он.
Напомним, что 14 декабря 2025 года, в австралийском городе Сидней на пляже Бонди произошла массовая стрельба во время проведения мероприятия по случаю еврейского праздника Хануки. Теракт устроили двое пакистанцев - сын и отец. Последнего застрелили при задержании, а второму террористу, 24-летнему Навиду Акраму, предъявлено обвинение по 59 пунктам, включая убийство и терроризм.
В результате теракта погибло 16 человек, в том числе граждане украинского происхождения. Среди погибших - эмигрант из Украины Алекс Клейтман, который пережил Холокост и прожил в стране почти 60 лет. Также погиб ужгородец Тибор Вицен, и еще четверо украинцев.
Все, что известно о дерзком террористическом антисемитском нападении, которое стало вторым по количеству жертв масшутингом (массовым расстрелом) в Австралии - в материале РБК-Украина.