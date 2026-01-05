Шестеро жертв теракта в Сиднее имеют украинское происхождение, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Стороны обсудили поставки ракет для украинской противовоздушной обороны и теракт на пляже Бонди, где среди погибших были украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

"Господин премьер-министр пообещал помочь, и я очень благодарен за это. Ракеты для ПВО нужны каждый день так же, как и каждый день нужна поддержка нашей обороны", - отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что лично выразил премьеру Австралии соболезнования в связи с терактом на пляже Бонди, который произошел в Сиднее во время празднования Хануки в декабре. Среди погибших тогда были также украинцы.

"Выразил лично премьер-министру соболезнования в связи с террористической атакой на пляже Бонди в прошлом месяце. Шестеро жертв - украинского происхождения. Наша солидарность всем родным и близким пострадавших", - отметил он.